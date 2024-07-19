Рецидивісти працювали професійно, підбираючи до кожного замка відмички

У Тернополі затримали професійних домушників, які обікрали квартири на 2 млн грн. Рецидивісти працювали професійно, підбираючи до кожного замка відмички. Квартири не були обладнані сигналізацію, то ж злодії відкрили замки і винесли золото, срібло, гроші ат дорогу побутову техніку. Поліцейські за кілька днів викрили крадіїв і заарештували їх.

До тернопільського райуправління поліції звернувся тернополянин та повідомив, що невідомі обікрали його квартиру. Злодії проникли всередину серед білого дня, коли господар вийшов з оселі. До приміщення зайшли, підібравши ключ. Потерпілий повернувся додому за кілька годин і виявив відчинені вхідні двері та розкидані по кімнаті речі. Викрали невідомі дрібну побутову техніку, ювелірні прикраси та гроші. Сума збитків – приблизно 256 тисяч гривень.

Ще одне повідомлення про квартирну крадіжку працівники поліції отримали 14 липня. До квартири на вулиці Злуки проникли невідомі й винесли звідти гроші та цінні речі на 1 мільйон 878 тисяч гривень. Господарів у помешканні не було й зловмисники, скориставшись відключенням електроенергії та камер відеонагляду, проникли до житла. На місці злочину працювала слідчо-оперативна група.

«Уже за кілька годин оперативники встановили двох чоловіків, причетних до цих двох крадіжок. 17 липня у квартирах та автівках домушників правоохоронці за силової підтримки бійців КОРД провели обшуки. Серед вилученого – гроші, ювелірні прикраси та банківські картки», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 19 липня.

За словами начальника кримінальної поліції Тернопільщини Олександра Славгородського, до квартирних крадіжок причетні двоє раніше судимих тернополян 40 та 45 років. «Підозрювані знайомі давно. Ще у 2013 році їх разом зі спільниками затримали правоохоронці Тернополя за аналогічні злочини. Тоді усі члени групи отримали реальні терміни покарання. Після звільнення з місць позбавлення волі двоє фігурантів продовжили заробляти на протиправному», – розповів поліцейський.

Працівники поліції встановили, що підозрювані йшли на злочин, ретельно підготувавшись. Вони не один місяць стежили за своїми жертвами, детально знали їхні графіки та маршрути пересування. Обом чоловікам уже оголосили про підозру відповідно до ч. 5 ст. 185 КК України (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Суд обрав зловмисникам запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі понад 900 тис. грн.