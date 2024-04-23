Криптовалютні картки для українців

Картки є інноваційним рішенням для користувачів, які мають криптовалютні активи та бажають використовувати їх для здійснення різноманітних покупок та транзакцій у реальному світі.

Ці карти функціонують за принципом звичайних банківських карток, але здатні працювати з криптоактивами. Користувачі можуть поєднати свої криптовалютні гаманці та карту і витрачати кошти на покупки, як і будь-яку іншу фіатну валюту.

Основна мета криптокарт – забезпечити користувачам зручний та безпечний спосіб використання власних криптовалютних активів у повсякденному житті. Ось кілька ключових ситуацій, в яких така карта може бути надзвичайно корисною:

Покупки в магазинах та ресторанах – завдяки криптовалютній карті користувачі можуть легко сплачувати покупки в магазинах та ресторанах, де приймаються карти Visa або MasterCard, не виводячи гроші зі свого криптовалютного гаманця.

Онлайн-покупки – більшість інтернет-магазинів також приймають платежі за допомогою карт, прив’язаних до криптовалют, що дає покупцям можливість зручно та безпечно робити покупки в Інтернеті.

Використання у банкоматах – деякі криптовалютні карти дозволяють зняття готівки в банкоматах, легко отримувати доступ до своїх криптовалютних гаманців у формі готівки.

Перекази грошей – швидкі та зручні перекази грошей своїм друзям або родичам навіть у тих випадках, коли отримувач не має криптовалютного гаманця.

Криптокарти відкривають широкі можливості для використання криптоактивів у повсякденному житті, роблячи їх доступними та зручними для користувачів будь-якого рівня фінансової грамотності.

Зараз українські користувачі мають декілька можливостей вибору криптовалютних карт. Про них – далі у матеріалі.

Trustee Plus (MasterCard)

Пул криптовалют: в гаманці 22 криптовалюти, які обмінюються одна до одної, до картки підв'язуються BTC, ETH, USDT.

Де приймається: Європростір (EEA), Україна.

Розмір комісійних зборів: 0,5 % за конвертацію ваших токенів.

Обмін стейблкоінів без комісії.

Сайт, де замовити: trusteeglobal.com

Додаткові бонуси: програма для рефералів до 45%.

Карта, яка займає перші місця в рейтингах багатьох профільних видань. Так, наприклад, криптомедіа MNBC у своєму матеріалі наприкінці 2023 року віддало цій картці перше місце.

Bybit Card (MasterCard)

Пул криптовалют: BTC, ETH, XRP, USDT, USDC, євро, англійський фунт.

Де приймається: Європейський економічний простір (EEA), Великобританія.

Розмір комісійних зборів: 0,5% за свап криптовалюти.

Наявність кешбеку: вбудована програма підвищення лояльності.

Сайт, де замовити: bybit.com/en-US/promo/global/bybit-card/

Coinbase Card (Visa)

Пул криптовалют: BTC, ETH, USDT, USDC та всі криптопроекти, які можна купити на біржі Coinbase.

Де приймається: США.

Розмір комісійних зборів: немає.

Наявність кешбеку: можна обрати самостійно програми кешбеку.

Сайт, де замовити: coinbase.com/card

Visa Crypto.com (Visa)

Пул криптовалют: BTC, ETH, USDT, USDC та інші токени, фіатні валюти різних держав.

Де приймається: США, Україна, Бразилія, Сінгапур та більшість країн світу.

Розмір комісійних зборів: визначається країною, в якій розраховується клієнт.

Наявність кешбеку: унікальна пропозиція від CRO Rewards.

Сайт, де замовити: crypto.com/cards

Ці картки надають можливість користувачам в Україні зручно використовувати криптовалюту в щоденних транзакціях. Вони дозволяють конвертувати криптовалюту у фіатні гроші для покупок та розрахунків у магазинах та онлайн, а також забезпечують доступ до банкоматів для зняття готівки.

Основні відмінності між цими картками полягають у підтримуваних валютах, доступності, комісіях та програмах кешбеку. Наприклад, Trustee Plus та Coinbase Card доступні лише у певних регіонах (EEA для Trustee Plus та США для Coinbase Card), тоді як Bybit Card доступні у Європейському економічному просторі, але можуть бути обмежені в Україні.

Вибір криптовалютної картки в Україні залежить від потреб та уподобань користувача, а також від доступності та вимог до комісій та кешбеку. Ретельне порівняння переваг та недоліків кожної картки допоможе знайти оптимальний варіант для конкретних потреб.

На що звернути увагу при виборі криптовалютної карти

Перш за все, важливо перевірити, які саме токени підтримує картка. Чи підтримуються основні криптовалютні активи? Чи є можливість конвертувати їх у фіатні гроші або інші криптовалюти за потреби?

Будьте уважні до різноманітних комісій, які пов’язані з використанням криптовалютної карти. Зокрема комісії за конвертацію валюти, зняття готівки з банкоматів, поповнення картки та інші операції. Оберіть карту з найбільш вигідними умовами відповідно до вашого використання.

Слід переконатися, що обрана криптовалютна карта підтримується там, де ви плануєте нею користуватись. Деякі карти мають обмеження, що стосуються доступу до певних країн або регіонів, тому варто перевірити це перед замовленням.

Деякі криптовалютні карти пропонують програми кешбеку або лояльності, які дозволяють заробляти додаткові бонуси або винагороди за використання картки.

Варто також звернути увагу на заходи безпеки, які надає криптокарта. Це може бути двофакторна аутентифікація, захист від шахрайства, страхування від крадіжок та інші заходи. Оберіть карту з найвищим рівнем безпеки для вашого спокійного користування.

Вибір криптовалютної карти – це індивідуальний процес, який залежить від ваших потреб, пріоритетів та стилю життя.

Платіжна карта Trustee: приклад переваг та зручності при використанні

Платіжна карта Trustee відкриває двері до світу криптовалютних платежів. Ця інноваційна карта дозволяє легко і швидко користуватися своїми активами у повсякденному житті, а також насолоджуватися широким спектром переваг.

Отримати платіжну карту Trustee дуже просто та швидко. Користувачі самостійно випускають карту в застосунку Trustee Plus та можуть додати її до платіжних сервісів Apple Pay та Google Pay.

Для здійснення покупок достатньо просто прикласти телефон до термінала, і оплата відбудеться миттєво без участі користувача. Ця картка працює на принципах дебетової карти, тому розрахунок можливий лише користуючись власними коштами користувача.

Переваги використання карти Trustee в Україні:

Миттєва конвертація у місцеву валюту – Trustee Card дозволяє швидко та безпечно конвертувати криптовалютні активи у місцеву валюту для зручності використання в Україні.

Прозорі та вигідні тарифи – комісії за використання карти Trustee є прозорими та вигідними, що дозволяє ефективно управляти своїми фінансами.

Зняття готівки – Trustee Card дозволяє знімати готівку в будь-якому банкоматі з NFC-модулем з мінімальними комісіями.

Зручне підключення до Apple Pay та Google Pay – легко під’єднати свою Trustee Card до платіжних сервісів Google Pay та Apple Pay для ще більшої зручності та швидкості використання.

Що потрібно зробити, аби отримати карту Trustee:

завантажити Trustee Plus – інсталяція мобільного застосунку Trustee Plus з App Store або Google Play Store;

реєстрація – обрати опцію «Зареєструватися» та дотримуватись інструкцій для створення облікового запису Trustee;

підтвердити особу – для цього в застосунку Trustee Plus дотриматися інструкцій щодо завершення процесу верифікації, який може містити надання фотографій та документів;

поповнити свій рахунок – після успішної верифікації потрібно поповнити свій рахунок Trustee з будь-якого іншого банківського рахунку або криптовалютного гаманця;

отримати віртуальну картку – після поповнення рахунку є змога отримати віртуальну картку Trustee, яку можна використовувати для онлайн-покупок та віртуальних платежів.

На останньому етапі можна додати свою Trustee Card до платіжних сервісів Apple Pay або Google Pay для ще більшої зручності та швидкості платежів. За кілька простих кроків вийде отримати сучасну карту та насолоджуватися всіма перевагами швидких та безпечних криптоплатежів.