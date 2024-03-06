Контрабандне обладнання для майнінгу було заховане поміж сумками з особистими речами громадян

У вівторок, 5 березня, у пункті пропуску «Шегині» на кордоні з Польщею у 33-річного водія мікроавтобуса Mercedes вилучили пристрої для видобування криптовалюти.

Як повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, 33-річний уродженець Івано-Франківська в’їжджав вранці в Україну мікроавтобусом Mercedes через пункт пропуску «Шегині».

Під час контролю чоловік заявив, що перевозить громадян та їхні особисті речі. Під час детального огляду авто прикордонники спільно з працівниками митниці виявили 17 майнінгових систем різних моделей в багажному відсіку мікроавтобуса.

Контрабандне обладнання вилучили на кордоні (фото ДПСУ)

За цим фактом працівники митниці склали протокол про порушення митних правил. Пристрої для видобування криптовалюти, вартість яких встановлюється, вилучили. Подальшу долю товару вирішить суд.