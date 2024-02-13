У вівторок, 13 лютого, працівники Львівської митниці в пункті пропуску «Шегині – Медика» виявили водія, який намагався ввезти в Україну без декларування супутникові системи Starlink та медичне обладнання. Про це повідомляє прес-служба Львівської митниці.

Громадянин України під час перетину кордону зазначив, що перевозить лише вживаний металевий ящик та холодильник. Та під час огляду мікроавтобуса митники виявили 34 супутникові системи «STARLINK», а також медобладнання торгових марок «Visiometrics» і «AEONMED». Загальна вартість незадекларованих товарів становить приблизно 1 млн грн.

На порушника склали протокол за порушення ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України – недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 30% від вартості незадекларованих товарів.