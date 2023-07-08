Зеленський опублікував зворушливе і водночас мотивуюче відео з українськими військовими зокрема, головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, головою ГУР Міноборони Кирилом Будановим, командувачем Сухопутніми військами ЗСУ Олександром Сирським, командувачем силами оборони на Таврійському напрямку Олександром Тарнавським та іншими командувачами військ на різних напрямках, главами МВС та СБУ. На відеоролику голови українських силових відомств і військові командири говорять: «Йдемо вперед».

«500 днів повномасштабної війни. І ні дня слабкості. Дякую всім, хто бореться заради свободи та незалежності України!», – так йдеться в описі до відео.

Відео Офісу президента