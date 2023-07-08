Президент України відвідав острів Зміїний

У суботу, 8 липня, на 500 день від початку повномасштабного вторгнення РФ президент України Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний.

На острові він вшанував памʼять загиблих українських захисників і поклав квіти до імпровізованого меморіалу.

Він наголосив, що Зміїний – це «невеличкий шматочок суші, але великий доказ, що Україна поверне собі кожну частину своєї території».

«Сьогодні ми на Зміїному. На нашому Зміїному, який ніколи не підкорити окупанту, як і всю Україну, тому що ми країна сміливих… Сьогодні ми вшанували тут наших українських Героїв, усіх воїнів, які билися за цей острів, які звільнили його. І хоча це невеличкий шматочок суші посеред нашого Чорного моря – це великий доказ, що Україна поверне собі кожну частину своєї території», – запевнив Зеленський.

На острові президента супроводжували керівник його Офісу Андрій Єрмак та начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

500 days of the full-scale war.



Snake Island. The free island of free Ukraine.



I am grateful to everyone who fought here against the occupiers. We commemorated the heroes who gave their lives in this battle – one of the most important during the full-scale war.



Glory to… pic.twitter.com/RODccfWkWm — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2023

Острів Зміїний у Чорному морі перебував під тимчасовою російською окупацією, починаючи з перших днів повномасштабної війни. 30 червня 2022 року головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські військові покинули острів. Перед цим українська артилерія завдала по них масованого удару.

Міноборони Росії підтвердило виведення своїх військових зі Зміїного і назвало його «кроком доброї волі». Загалом, за час окупації Зміїного, росіяни втратили там техніки на 915 млн доларів.