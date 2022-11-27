ЗСУ накривали ворога «Цезарями» на баржах

Українські військові для обстрілу російських позицій на острові Зміїний ставили французькі САУ Caesar на баржі за 10 км від берега. Про це повідомляє The New York Times.

Через нестандартний підхід до війни українська армія отримала у НАТО назву «армія МакГайвера», яка відсилає до старого телевізійного серіалу, в якому винахідливий герой імпровізує з усім, що потрапляє під руку.

Наприклад, для обстрілу російських позицій на острові Зміїний українці встановили на баржі САУ Caesar з радіусом дії 40 кілометрів і відбуксирували їх на 10 кілометрів, щоб влучити в острів, який знаходився за 50 кілометрів від них, чим дуже здивували французів.

Українські військові також змогли потопити флагман Чорноморського флоту Росії – крейсер «Москву» – за допомогою ракетного комплексу «Нептун» та використовують безпілотники для атак кораблів у морі.

При цьому, з посиланням на американських чиновників, газета пише, що у збройних сил США все ще достатньо матеріальних засобів для продовження постачань в Україну і захисту інтересів США в інших країнах.

Острів Зміїний у Чорному морі перебував під тимчасовою російською окупацією, починаючи з перших днів повномасштабної війни. 30 червня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські військові покинули острів. Перед цим українська артилерія завдала по них масованого удару.

Міноборони Росії підтвердило виведення своїх військових зі Зміїного і назвало його «кроком доброї волі». Таке пояснення російськими військовими своїх дій викликало кепкування з боку українських користувачів соцмереж. Попри це, росіяни продовжували атакувати острів з повітря. Загалом, за час окупації Зміїного, росіяни втратили там техніки на 915 млн доларів.

7 липня на острові Зміїний встановили український прапор.