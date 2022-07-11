Втрати російських окупантів на острові становлять понад 900 млн доларів

Військові Збройних сил України детально розповіли про етапи операції повного звільнення острова Зміїний від російських окупантів. Загалом підготовка до неї тривала понад 2 місяці. До звільнення стратегічного острова залучили різні підрозділи ВМС, Повітряні сили, ракетні війська і артилерію, прикордонників, СБУ та розвідки, інші підрозділи оперативно-стратегічного угруповання військ «Олександрія» та ескадрилью «Байрактарів». Після повного завершення операції і встановлення на острові українського прапора, ЗСУ опублікували відео бойових дій.

Російські військові захопили острів Зміїний у перший день війни. Там вони дислокували свій військовий гарнізон, склад боєприпасів та системи ППО і РСЗВ, завдяки яким могли контролювати морські шляхи і повітряний простір над північно-західною частиною Чорного моря, пояснює прес-служба оперативного командування «Південь».

«Так само методично і планово, як окупанти облаштовували свій гарнізон, сили оборони об’єднанням своїх потужностей протидіяли цьому. Це був цілий комплекс управлінських рішень, розрахунків сил та засобів, забору даних обстановки та застосування різнорідного озброєння і обладнання, вирахування тактики та стратегії ворога, вибудовування власних, більш ефективних, доцільних, часто нестандартних», – додали в ОК «Південь».

Операція визволення мала кілька етапів. Спочатку працювали над обрізанням шляхів логістичного забезпечення. Військові ЗСУ вражали корабельно-катерний склад, судна і техніку, якою ворог облаштовував гарнізон. За допомогою «Байрактара» вивели з ладу 4 швидкохідних патрульних катери «Раптор», швидкісний десантний катер на повітряному каверні типу «Серна», суттєво пошкодили фрегат «Адмірал Ессен», а новий сучасний буксир «Спасатель Васілій Бех» затопили.

Після потоплення «Москви», яка створювала для кораблів протиповітряну оборону, росіяни вирішили створити стаціонарний крейсер на острові. Українська розвідка встановила, що на Зміїний доставили близько 30 одиниць техніки: ЗРК «Тор-М2» та ТЗМ до нього, 4 ЗГРК «Панцир-С1», 2 РСЗВ «Град» та «Торнадо-Г», 1 ББМ, 3 військові автомобілі, 2 дизель-генератори і ще близько 15 замаскованих об’єктів.

«Раптово і влучно було уражено командний пункт, засоби перешкод та розвідки, які окупаційні війська розташували на вкрадених бурових установках в Одеському газоконденсатному родовищі. Крім самих втрат, це справило ще й переконливе враження на ворога щодо відчайдушності та справжніх потужностей сил оборони півдня України», – пояснили у ЗСУ.

Попри те, що противник завдавав авіаційні, ракетні удари, глушив радіоелектроніку, маючи обмежені можливості для маневрів артилерійських установок, українські військові успішно провели операцію. Завдяки постійним обстрілам ЗСУ, порушенню логістичного забезпечення між материком і островом, деморалізації особового складу, 30 червня противник втік з Зміїного, знищивши свою вцілілу техніку.

Всього ЗСУ знищили велику кількість російської техніки, що завдало збитків на понад 900 млн доларів:

3 ЗГРК «Панцир-С1»,

1 ЗРК «Тор-М2» та ТЗМ до нього,

1 РЛС «Мис»,

1 РСЗВ «Торнадо-Г»,

1 РСЗВ «Град»,

1 система РЕБ,

1 маломірний катер,

2 ББМ,

8 одиниць автотехніки,

1 склад боєприпасів.

4 липня острів Зміїний офіційно повернули під юрисдикцію України. А 7 липня українські військові підняли на ньому синьо-жовтий прапор. Звільнення острова Зміїний дозволило відновити судноплавство каналом «Дунай – Чорне море» для суден з агропродукцією. Перші вісім іноземних суден вже прибули до портів України.