Водій Mitsubishi Outlander виїхав на зустрічну смугу і врізався в фуру

У четвер, 29 вересня, на трасі Київ – Чоп у селі Тухолька на Сколівщині водій легковика Mitsubishi Outlander виїхав на зустрічну смугу та врізався у фуру. У результаті ДТП водій легковика загинув, а пасажир потрапив до лікарні.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 14:30 на Київ-Чоп у селі Тухолька Стрийського району. 50-річний львів’янин на автомобілі Mitsubishi Outlander, рухаючись у напрямку міста Чоп, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автопоїздом Renault Premium, що рухався у зустрічному напрямку.

Аварія сталася у селі Тухолька на Сколівщині

Унаслідок ДТП водій легковика від отриманих травм загинув на місці. Крім того, тілесні ушкодження отримав пасажир Mitsubishi, 45-річний львів’янин – його доставили до лікарні. Фурою керував 43-річний мешканець Рівненської області, він не постраждав.