Volkswagen Golf потрапив у ДТП з вантажівкою дорожньої компанії

У вівторок, 27 вересня, у селі Грімне поблизу міста Комарно на Львівщині сталася смертельна ДТП за участю вантажного автомобіля дорожників JAC та легковика Volkswagen Golf. У ДТП загинув 64-річний водій легкового авто, мешканець Дрогобицького району.

За даними ДСНС Львівщини, ДТП сталася близько 10:30 у селі Грімне на Городоччині. Зіткнулися вантажний автомобіль JAC та легковик Volkswagen Golf.

Водія легковика затиснуло в понівеченому авто

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблоковували 64-річного водія, якого затиснуло в понівеченому Volkswagen Golf. Водій отримав важкі травми і помер в кареті швидкої допомоги.

Також у ДТП травмувався 47-річний пасажир легковика. Його з травмами середнього ступеня важкості госпіталізували в львівську лікарню святого Пантелеймона (колишня лікарня швидкої допомоги).

За інформацією поліції Львівщини, аварію спричинив водій Volkswagen Gol, який не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. За фактом аварії розслідують кримінальне провадження.