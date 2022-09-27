Лобова ДТП маршрутки і легковика сталася в Рудному

У понеділок, 26 вересня, у селищі Рудне біля Львова сталася лобова ДТП за участі легковика Kia Sorento та маршрутки. У результаті постраждали семеро людей, зокрема, троє дітей.

У ДСНС Львівщини розповіли, що аварія сталася близько 16:30. У Рудному відбулось зіткнення легкового автомобіля Kia Sorento та приміського автобуса «Богдан А092».

У результаті ДТП травмовано семеро осіб, яких госпіталізували в медичні заклади Львова. Одну з пасажирок автобуса затисло під сидінням і вона не могла самостійно вибратись – рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблоковували постраждалу.

Постраждали водій та п'ятеро пасажирів маршрутки, а також пасажирка легковика

За даними поліції Львівщини, ДТП спричинив 22-річний водій Кіа Sorento, місцевий мешканець. Автобусом керував 35-річний львів’янин.

Постраждали пасажирка легковика, а також водій та п’ятеро пасажирів автобуса, усі мешканці Львівщини. Серед постраждалих – 5-річна дитина та двоє неповнолітніх, віком 15 та 16 років.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.