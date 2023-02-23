На Тернопільщині 52-річний чоловік втонув у Дністрі, випавши з човна. Чоловік хотів переплисти річку з Тернопільської області в Чернівецьку, але в той день була сильна течія, яка перекинула човен. Тіло потерпілого шукають другий день поспіль.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Тернопільщини, нещасний випадок стався близько 15:00 у середу, 22 лютого, на річці Дністер. До рятувальників надійшло повідомлення від поліції про те, що біля канатної переправи у селі Худиківці Мельниця-Подільської громади, зі слів очевидців, з човна у воду впав чоловік – місцевий мешканець 1970 року народження.

Зі слів очевидців стало відомо, що човен затонув. Місцезнаходження людини залишалося невідомим. Відтак рятувальники розпочали пошуки потерпілого. «Співробітники ДСНС разом з місцевим населенням провели обстеження берегів Дністра поблизу ймовірного місця виникнення події та знайшли човен, на якому переправлявся потерпілий. Через темну пору доби пошукові роботи довелось призупинити», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі поліції Тернопільщини додають, що чоловік мав намір переплисти Дністер з Тернопільської області в Чернівецьку, однак в той день була сильна течія, яка перекинула човен. Людину у воді помітила 16-річна дівчина, вона зателефонувала у поліцію. Однак на момент приїзду служб чоловіка вже не було видно.

Пошуки поновили зранку в четвер, 23 лютого. Наразі на місці працюють водолази, які шукають тіло чоловіка. Деталі нещасного випадку обіцяють повідомити згодом. Щодо інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».