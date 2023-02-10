На Тернопільщині 52-річного чоловіка засудили до п'яти років тюрми за розбещення неповнолітньої. Сексуальне насильство чоловік вчинив щодо 12-річної дівчини. Пізніше вона розповіла про інцидент родичам, вони ж звернулись до поліції.

Відомо, що злочин скоїв мешканець одного з сіл Тернопільського району, однак більш точної інформації правоохоронці не повідомляють. Слідство встановило, що 52-річний чоловік вчиняв розпусні дії стосовно 12-річної дитини, яка жила неподалік. Дівчинка розповіла про сусіда-збоченця родичам і вони звернулись до поліції з повідомленням про злочин.

Про вирок суду у цій справі прес-служба прокуратури повідомила в п'ятницю, 10 лютого. «За публічного обвинувачення прокурорів Бережанської окружної прокуратури мешканця одного з сіл Тернопільського району засуджено за вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи», – йдеться у повідомленні.

Чоловікові призначили п'ять років тюрми. Зазначимо, що це мінімальне покарання, передбачене статтею 156 Кримінального кодексу. Вирок наразі не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.