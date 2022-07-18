За відновлення доступу до російських каналів чоловік брав 1,8 тис. грн

Поліція викрила 53-річного мешканця Луцька, який налаштовував тюнери для трансляції заборонених російських каналів. Йдеться про канали, які активно поширюють антиукраїнську пропаганду, зокрема, «НТВ», «Росія-1» та «Перший канал». За свої послуги він брав 1,8 тис. грн.

Про викриття зловмисника повідомила прес-служба поліції Волині у понеділок, 18 липня. Як встановило слідство, чоловік налаштовував обладнання для трансляції на території області та Луцька заборонених російських телевізійних каналів, зокрема, «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР Планета», «НТВ», «ТНТ», «Россия-24», «Россия-1», «Петербург-5».

Оголошення щодо надання послуг із налаштування супутникового телебачення знаходилося на одному із сайтів. Після підключення зловмисник у налаштуваннях телевізійного тюнера вводив свої авторизаційні дані, відтак з’являлася можливість перегляду 201 телеканалу, 150 з яких російські. Вартість таких послуг становила 1,8 тис. грн.

«Протиправну діяльність 53-річного лучанина припинили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у співпраці із працівниками Луцького районного управління поліції. Нині правоохоронці вилучили низку речових доказів та призначили експертизи», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 361 ККУ (несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж). Мінімально чоловікові загрожує від 10 тис. до 17 тис. грн штрафу.