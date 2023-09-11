Внаслідок аварії автомобіль зазнав значних ушкоджень, а його водія затиснуло в салоні

У селищі Колки на Волині сталась аварія, в якій загинув 54-річний чоловік. Відомо, що він був за кермом автомобіля ВАЗ, який зіткнувся з трактором.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась у неділю, 10 вересня, в селищі Колки. «Водій ВАЗ не вибрав безпечної швидкості та зіткнувся із тюкувальним пресом, що був закріплений за трактором. Від отриманих травм водій легковика загинув на місці події», – зазначають в поліції.

Особу загиблого встановили: це чоловік 1969 року народження. У прес-службі ДСНС Волині додають, що його затиснуло у деформованому салоні автомобіля. Відтак на місце викликали рятувальників, аби ті деблокували тіло загиблого.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.