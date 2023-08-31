Чоловік збив двох пішоходів, які переходили дорогу на вулиці Єршова

У Луцьку п'яний прикордонник збив двох пішоходів. Один з постраждалих, 39-річний мешканець Луцька, загинув на місці. Інший пішохід отримав травми і був госпіталізований. За смертельну аварію, вчинену у стані сп'яніння, прикордоннику загрожує до десяти років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварію чоловік вчинив ввечері у середу, 30 серпня. «На вулиці Єршова 27-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Audi у стані сп'яніння, здійснив наїзд на двох пішоходів, які переходили проїжджу частину за межами пішохідного переходу», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок наїзду 39-річний чоловік загинув на місці, 33-річного потерпілого – госпіталізували.

У коментарі ZAXID.NET речниця теруправління Державного бюро розслідувань у Львові Тетяна Муравель уточнила, що за кермом Audi перебував прикордонник. Після наїзду на пішоходів він намагався втекти з місця аварії, але наїхав на припаркований на узбіччі автомобіль.

«ДБР затримало водія, у нього взяли зразки крові для дослідження. Крім того, тест на стан алкогольного сп’яніння на пристрої драгер показав, що рівень алкоголю в крові водія в 10 разів перевищує допустиму норму», – зазначає Тетяна Муравель.

Наразі справу кваліфікують за ч.3 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років ув'язнення. Незабаром чоловікові вручать підозру та оберуть запобіжний захід.

Зазначимо, що цього ж дня, 30 серпня, у Луцьку сталась ще одна смертельна аварія з вини п'яного водія. На вулиці Клима Савура 38-річний водій BMW виїхав на тротуар, збив 56-річну пішохідку та врізався у паркан. Від травм потерпіла жінка загинула на місці.