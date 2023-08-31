На вулиці Клима Савура водій виїхав на тротуар і збив жінку

У Луцьку п'яний водій BMW виїхав на тротуар і збив 56-річну пішохідку. Від важких травм постраждала жінка загинула на місці.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась у середу, 30 серпня, близько 17:00. «38-річний лучанин, керуючи автомобілем BMW 318, виїхав на тротуар по вулиці Клима Савура, де збив 56-річну пішохідку і врізався у паркан», – описують обставини ДТП у поліції.

Внаслідок наїзду постраждала жінка загинула. Окрім цього, 33-річний пасажир автомобіля отримав тілесні ушкодження.

Встановлено, що водій BMW перебував у стані сп'яніння, у нього відібрали кров для детального аналізу. Чоловіка затримали. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає до восьми років ув'язнення.

Однак за результатами експертизи на стан сп'яніння справу можуть перекваліфікувати на ч.3 ст. 286-1 (п'яне водіння, що спричинило смерть), яка передбачає максимально десять років тюрми.