Вантажівка перекинулась на бік, а деревина перекинулась на дорогу

У Луцьку на вулиці Глушець перекинулась вантажівка з деревиною. Внаслідок аварії постраждали двоє підлітків, на яких впали дрова, а також тілесні ушкодження отримав водій.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась близько 21:00 у понеділок, 21 серпня, на вулиці Глушець. «53-річний лучанин, керуючи вантажівкою ЗІЛ, ймовірно, не впорався із керуванням та виїхав на бордюр, транспортний засіб перекинувся. У результаті завантажена на нього деревина при падінні травмувала двох 13-річних пішоходів», – йдеться у повідомленні.

Травмувався також водій вантажівки. Усім постраждалим надали медичну допомогу, ніхто не госпіталізовувся.

Також внаслідок аварії механічні пошкодження отримав легковик Toyota, який рухався у зустрічному напрямку, водій автівки не постраждав.

Транспортний засіб і деревину поліцейські вилучили, а щодо ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу.