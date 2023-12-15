Водій збив пішохідку на тротуарі та врізався у бетонну огорожу

Луцький суд призначив вісім років тюрми 38-річному водієві BMW, який вчинив смертельну ДТП у стані алкогольного сп’яніння. П’яний чоловік втратив контроль над автомобілем та вилетів на тротуар, де на смерть збив 56-річну пішохідку. Відомо, що раніше Миколу Губача неодноразово штрафували за нетверезе водіння, але попри це він все одно далі сідав п’яним за кермо.

Зазначимо, що смертельну аварію чоловік вчинив надвечір 30 серпня на вулиці Клима Савури у Луцьку. За кермом BMW 318I він раптово виїхав на тротуар, збив 56-річну жінку та врізався у паркан. Внаслідок аварії потерпіла загинула. Також в ДТП постраждав 33-річний пасажир авто, щоправда, він отримав травми середнього ступеня важкості.

Правоохоронці з’ясували, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Однак, це був не перший раз, коли чоловіка викривали на п’яному водінні: у судовому реєстрі щодо Миколи Губача є декілька постанов. Вперше його покарали за п’яне водіння ще в 2012 році, тоді йому на два роки заборонили сідати за кермо.

Після цього були ще три адмінпротоколи за аналогічною статтею. В 2017 році чоловіка оштрафували на 10,2 тис. грн, у 2022 році – на 17 тис. грн, а в 2023 – на 34 тис. грн. Крім цього, у липні йому призначили 40 тис. грн штрафу за їзду без посвідчення і на п’ять років заборонили сідати за кермо. Але заборону чоловік проігнорував.

Додамо, що на момент вчинення ДТП він вже був на іспитовому терміні за незаконне поводження зі зброєю: в 2022 році під час огляду його BMW поліцейські знайшли незареєстрований пістолет.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, на засіданні Микола Г. повністю визнав провину. Заявив про розкаяння та попросив пробачення у родичів загиблої жінки. Суддя Ярослав Артиш, дослідивши матеріали справи, визнав чоловіка винним у порушенні ч.3 ст. 286-1 ККУ (п’яне водіння, що спричинило смерть) і призначив йому вісім років тюрми. Також Миколі Губачу на десять років заборонили сідати за кермо.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.