Аварія сталась на перехресті неподалік села Оконськ

Зранку на Волині сталась аварія, у якій загинув 33-річний водій з Рівненщини. Встановлено, що легковик, за кермом якого перебував чоловік, зіткнувся із вантажівкою.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась близько 08:00 у четвер, 24 серпня, на перехресті доріг «Маневичі–Луцьк» та «Київ–Ковель–Ягодин», неподалік села Оконськ.

«33-річний водій Volkswagen Passat зіткнувся із вантажівкою Volvo під керуванням 49-річного жителя Ковельського району. Внаслідок автопригоди водій легковика, житель Рівненщини, від отриманих травм загинув», – йдеться у повідомленні.

В прес-службі ДСНС Волині додають, що тіло загиблого водія затиснуло у деформованому салоні. Деблокували його працівники ДСНС.

Станом на 10:00 на місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.