Водію ВАЗу стало зле під час руху, він вчинив ДТП і помер

У четвер, 9 березня, на вул. Єрошенка у Львові 56-річному водію ВАЗу стало погано за кермом. Він вчинив потрійну ДТП і помер.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 15:40 на вул. Єрошенка. 56-річному львів’янину, який керував автомобілем ВАЗ 21210, раптово стало погано. Він виїхав на смугу зустрічного руху і здійснив зіткнення з двома автомобілями – Citroen C4 Picasso, яким керував 22-річний львів’янин, та ВАЗ 1117, за кермом якого був 29-річний львів’янин.

ДТП сталася на вул. Єврошенка (фото поліції)

Водій ВАЗ 21210 помер до приїзду медиків. Причини раптової смерті чоловіка має встановити експертиза. Інші учасники ДТП тілесних ушкоджень не отримали.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ).