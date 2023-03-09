Cмертельна ДТП сталася в селі Новий Милятин

У четвер, 9 березня, на трасі Київ-Чоп у селі Новий Милятин Буської громади на Львівщині сталася ДТП за участі вантажного мікроавтобуса Mercedes Sprinter та легковика Škoda Fabia. У результаті загинула водійка легковика та її пасажирка.

Як розповіли ZAXID.NET в поліції Львівщини аварія трапилася близько 15:00 у селі Новий Милятин Золочівського району – за 11 км від Буська. Відбулося зіткнення автомобілів Mercedes Sprinter та Škoda Fabia. Унаслідок ДТП двоє людей загинули на місці. Обставини смертельної аварії встановлюють слідчі.

За даними ZAXID.NET, у ДТП загинула 43-річна водійка легковика, мешканка Львова, та її пасажирка, віком приблизно 25 років.

На місце аварії виїжджали медики швидкої допомоги. У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що водій та пасажири мікроавтобуса в результаті ДТП отримали легкі забої та від госпіталізації відмовилися.

Через ДТП на трасі патрульні забезпечують реверсний рух транспорту. Вантажівки, які прямують зі Львова пропускають, а ті, що прямують з Києва, скеровують в об'їзд через села Новий Милятин та Старий Милятин.