Від отриманих внаслідок ДТП травм літній чоловік помер на місці події

У селі Гряда, що неподалік Львова, трапилась смертельна ДТП за участі авто Audi A6. Водій збив 70-річного пішохода, унаслідок травм чоловік загинув на місці аварії.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, аварія трапилась 8 березня приблизно о 16:20 у селі Гряда Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Audi A6, 40-річний житель Червонограда, здійснив наїзд на пішохода, 70-річного місцевого мешканця. Від отриманих внаслідок ДТП травм літній чоловік помер на місці події.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.