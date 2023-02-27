ДТП сталася на вул. Пасічній, п'яний водій спинився на пішохідному переході

У неділю ввечері, 26 лютого, на вул. Пасічній у Львові п’яний 43-річний водій Volkswagen Passat B2 без документів виїхав на острівець безпеки, зніс дорожній знак, який його і зупинив на пішохідному переході. Рівень алкоголю в організмі водія у 12 разів перевищував допустиму норму.

За даними патрульної поліції Львівщини, 43-річний водій не обрав безпечної швидкості та дистанції, внаслідок чого не впорався з кермуванням та виїхав на острівець безпеки, де протаранив дорожній знак, який спинив його.

Алкоголь в організмі водія у 12 разів перевищив допустиму норму

Патрульні виявили у водія очевидні ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти йому перевірку на приладі Drager. Результат позитивний – 2,29 проміле в організмі у водія, що майже у 12 раз перевищує допустиму законом норму.

На водія патрульні склали два протоколи за порушення ПДР, що призвело до ДТП та керування в стані сп’яніння (ст. 124 та ч. 1 ст. 130 КУпАП). Також на нього винесли постанову за керування автомобілем без відповідних документів (ч. 1 ст. 126 КУпАП).