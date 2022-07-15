57-річний скутерист вчинив ДТП з мікроавтобусом і загинув

У четвер, 14 липня, у місті Кам’янка-Бузька сталася ДТП за участі скутериста та мікроавтобуса Volkswagen, унаслідок якої 57-річний скутерист загинув.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 15:00 на дорозі Львів-Луцьк у місті Кам’янка-Бузька. 57-річний скутерист, місцевий житель, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, скоїв зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen, яким керував 44-річний мешканець Волинської області. Унаслідок ДТП скутерист отримав важкі травми та помер на місці події.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Стаття передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.