Гелловін – найкращий час для фільмів, які створюють атмосферу страху та містичності. ZAXID.NET пропонує вам підбірку із п’яти атмосферних стрічок, які варто подивитися. Ці фільми забезпечать вам потрібний настрій на Гелловін.

«Закляття»

Американський фільм жахів 2013 року «Закляття» режисера Джеймса Вана розповідає реальну історію Еда та Лоррейн Ворренів – дослідників паранормальних явищ, які допомагають сімʼї Перонів. Вони чують у своєму будинку скрипи і грюкання, помічають переміщення предметів. Спочатку сім’я намагається знайти логічне пояснення того, що відбувається. Однак після того, як на тілі Керолін стали зʼявлятися незрозумілі садна і синці, подружжя вирішує звернутися до фахівців з дослідження паранормальних явищ. Ролі у фільмі зіграли Віра Фарміґа, Патрік Вілсон, Лілі Тейлор, Рон Лівінгстон.

«Сяйво»

Культовий британський фільм «Сяйво» 1980 року режисера Стенлі Кубрика, знятий за мотивами роману Стівена Кінга, розповідає історію письменника Джека Торренса, який із сім’єю приїжджає на роботу наглядачем до віддаленого готелю. Він планує провести у готелі п'ять місяців разом із дружиною і сином, працюючи над своєю новою книгою. Багато років тому один із наглядачів готелю збожеволів і вбив своїх дружину і дитину, але Джек не зважає на цю історію. Однак невдовзі всі розуміють, що в готелі справді є щось зловісне. Це «щось» колись змусило старого наглядача вбити всю свою родину, а тепер взялося і за Джека Торренса. Ролі у стрічці зіграли Джек Ніколсон, Шеллі Дювалл, Денні Ллойд.

«Астрал»

Сюжет американського фільму «Астрал» 2010 року, режисером якого є Джеймс Ван, розгортається навколо сім’ї, яка стикається з незрозумілими явищами в новому будинку. Однак найстрашніше чекає їх попереду. Після невдалого падіння зі сходинок, їх десятирічний син впадає в глибоку кому, з якою лікарям не вдається впоратися. Ця подія дає стає першою із низки жахів в будинку. Акторами стрічки є Патрік Вілсон, Роуз Бірн, Тай Сімпкінс.

«Воно»

Американську стрічку «Воно» 2017 року режисера Андреса Мускетті створили за відомим романом Стівена Кінга. Фільм переносить глядачів у невелике містечко Деррі, де зникають діти. Після загибелі хлопчика Джорджі Денбро, який став черговою жертвою маніяка, його старший брат Білл Денбро збирає друзів, щоб знайти вбивцю, і дає команді назву – «Невдахи». Ролі у фільмі зіграли Джейден Ліберер, Джеремі Рей Тейлор, Софія Лілліс.

«Дім, який побудував Джек»

Шведсько-німецький фільм «Дім, який побудував Джек» 2018 року режисера Ларса фон Трієра не для слабкодухих: він розповідає історію серійного вбивці Джека, який поступово втілює свої темні бажання. Сповнений моторошних сцен і напруги, фільм дає змогу зануритися в психологію злочинця. Авторами фільму є Метт Діллон, Бруно Ганц, Ума Турман.