Тут зберуть близько 100 інтерактивних експонатів з Києва, Одеси та львівської Tech Startup School

5 квітня у Львові відкриють Музей науки та інновацій. Його експозицію поповнять експонатами з музею Малої академії наук України у Києві та Музею цікавої науки в Одесі. Там буде близько 100 експонатів, всі інтерактивні. Для дітей організують наукові шоу, майстер-класи, воркшопи та наукові семінари. На час воєнного стану відвідування музею буде безкоштовним.

Як повідомила команда Tech Startup School, яка займається облаштуванням музею, частина експонатів з Києва попередньо мала бути передана в місто Маріуполь, але до завершення бойових дій вони тимчасово будуть у Львові.

«На час війни вони точно будуть у Львові. Але ще раніше ми домовлялися з директором Малої академії наук Оксеном Лісовим про передачу частини експонатів у Львів, адже вони планували робити реновацію свого музею та завезти нові експонати науки», – розповів ZAXID.NET директор Tech StartUp School та Наукового парку «Львівської політехніки» Назар Подольчак.

У зв'язку з тим, що Мала академія наук тимчасово призупинила відвідування інтерактивного простору у Києві через воєнні дії, до Львова передають такі експонати: магнітний міст, стіл із головоломками, дзеркальне письмо, хрестики-нулики у 3D, гра «Зав’яжи шнурок», «Єдине обличчя на двох», «Прозорий комп’ютер», «Стілець із цвяхами», квадратні колеса, магнітну рідку речовину, настінні оптичні ілюзії.

Tech Startup School також підготував частину власної експозиції: колиску Ньютона, міст да Вінчі, інтерактивну пісочницю, інтерактивну підлогу, що в комплекті налічує 100 ігор, торс людини, експозиції архітектурних об'єктів культурної спадщини Львова, виготовлених з фанери.

«Діти та дорослі матимуть змогу практично познайомитись з експонатами за напрямками IT, біо- та сучасні технології, фізика, робототехніка, електроніка, Smart Cities. У музеї також будуть розташовані науково-дослідні лабораторії для дітей та молоді, де можна буде створити власний експеримент під наглядом фахівців, довідатись про хімічні процеси та цікаво провести час», – повідомили у Tech Startup School.

Відкриття відбудеться 5 квітня на вул. Січових Стрільців, 7. Як уточнили організатори, до кінця воєнних дій відвідування музею безкоштовне. Реєстрація тут.

Музей буде доброю нагодою відволікти та розважити дітей в час війни, залучити їх до вивчення науки у нестандартний та цікавий інтерактивний спосіб. Для завершення усіх робіт музей потребує підтримки.