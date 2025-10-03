В Україні є багато архітектурних перлин, які варто відвідати хоча б раз у житті

В Україні є багато архітектурних перлин, які варто відвідати хоча б раз у житті. УНІАН розповідає про 5 споруд, які поєднують історію, стиль та справляють неповторне враження.

Будинок із химерами (Київ).

Одна з найбільш фантастичних споруд столиці, збудована у 1901-1903 роках архітектором Владиславом Городецьким як прибутковий будинок із помешканням для своєї родини. На фасаді – скульптури казкових істот, а точніше химер у виконанні скульптора Еліо Саля. Будинок є головною архітектурною спорудою раннього неоготичного стилю Києва. За радянських часів будинок націоналізували, його використовували як житло, штаб військово-трудової дружини, ветеринарне управління та поліклініку.

Після отримання незалежності Україною будівля спочатку належала Міністерству охорони здоровʼя, а пізніше мала статус музейно-культурного центру. Зараз в Будинку з химерами розташована Служба Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу Президента України.

Академічний театр опери та балету (Одеса).

Одеський театр вважається одним із найкрасивіших в Україні. Наразі ця будівля охороняється організацією ЮНЕСКО. Будівлю зведено 1887 року під керівництвом архітекторів Фердинанда Фельнера і Германа Гельмера («Бюро Фельнер & Гельмер») у стилі віденського бароко, архітектура глядацького залу витримана в стилі пізнього французького рококо. Унікальна акустика підковоподібного залу дає змогу доносити навіть шепіт зі сцени в будь-який куточок залу.

Центральний корпус Чернівецького національного університету (Чернівці).

Комплекс збудований у 1864-1882 роках архітектором Йозефом Главкою як резиденція митрополитів Буковини і Далмації. Після Другої світової війни його будівлі використовує Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. З 2011 року комплекс входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Чернівецький національний університет

Будинок зі шпилем (Харків).

11-поверховий історичний хмарочос середини XX століття, розташований на майдані Конституції, одне з «семи чудес» Харкова, що займає квартал в історичному центрі міста. Зводився у 1950-1967 роках за проєктом архітектора Петра Орешкіна у стилі «сталінський ампір». Його примітні особливості – монументальний величний фасад і шпиль. Особливо неймовірний вигляд він має вночі.

Ace^eVg, Wikipedia

Палац Потоцьких (Львів).

Одна з найвідоміших пам’яток міста – палац аристократичної родини Потоцьких у стилі класицизму. Перший палац на цьому місці збудували на початку ХІХ ст. у стилі класицизму за проєктом архітектора Ігнатія Хамбреза. Це була двоповерхова прямокутна в плані будівля із високим дахом. У 1860-1861 роках його розібрали, а новий почали зводити лише у 1880 році.

Новий палац збудували в стилі бароко епохи французького короля Луї XIV за проєктом французького архітектора Луї Альфонса Рене Довернь. Проєкт модифікували львівські архітектори Юліуш Цибульський та Людвік Балдвін-Рамулт і реалізували його. 1892 року проєкт експонувався на будівельній виставці у Львові. Наразі в палаці Потоцьких розташований художній музей.

УНІАН

Олійник Богдан