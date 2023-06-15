Після падіння з висоти дитину госпіталізували у важкому стані

У середу ввечері,14 червня, у Дрогобичі на Львівщині з вікна третього поверху випав 5-річний хлопчик. Дитину госпіталізували у важкому стані.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, інцидент трапився увечері близько 20:20. З третього поверху будівлі в Дрогобичі випав 5-річний хлопчик. Наразі немає інформації, чи це житловий будинок чи інша будівля.

Постраждалого спершу госпіталізували в Дрогобицьку лікарню з попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма та забій грудної клітки, а згодом реанімобілем медицини катастроф перевезли у львівську лікарню святого Миколая (колишня міська дитяча лікарня). У хлопчика діагностували набряк головного мозку.

Обставини трагічного інциденту з'ясовують правоохоронці.