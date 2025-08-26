Щоб усі посаджені кущі гарантовано прижилися, не забудьте підготувати ґрунт заздалегідь

Багато дачників помилково вважають, що ягідні кущі можна висаджувати лише навесні. Насправді кінець літа та початок осені – чудовий період для посадки. Земля ще зберігає тепло, достатньо вологи, тому саджанці встигають добре прижитися до настання холодів. Які п’ять ягідних кущів, які особливо добре підходять для висаджування в цей період пише «Сенсація».

Смородина

Цей кущ – класика для будь-якого саду. Він невибагливий, добре переносить пересадку й часто починає плодоносити вже наступного року. Для смородини оберіть сонячну ділянку. Перед посадкою ґрунт краще підживити, а після – регулярно поливати протягом перших тижнів.

Аґрус

Смакота, яка не вимагає багато уваги. Аґрус легко вирощувати, він дає добрий урожай навіть без інтенсивного догляду. Важливо лише обрати неколючий сорт, це спростить збирання плодів. При правильному догляді ягід можна очікувати вже через рік після посадки.

Малина

Один із найпростіших у вирощуванні кущів. Саджанці малини швидко приживаються, а кущі ростуть міцними та врожайними. Для кращого результату обирайте родючий, добре зволожений ґрунт. Не забувайте про інтервали: відстань між кущами має бути щонайменше 40 см, а для сильнорослих сортів – до 80 см.

Лохина

Одна з найпопулярніших ягід останніх років. Вона не лише смачна й корисна, а й досить вигідна для вирощування. Проте лохина має свої вимоги: їй потрібен кислий ґрунт і регулярне підживлення. Якщо все зробити правильно, кущ радуватиме щедрим урожаєм довгі роки.

Жимолость

Це одна з перших ягід, які дозрівають у новому сезоні, навіть раніше за полуницю. Вона морозостійка, добре переносить осінню посадку і швидко вкорінюється. Основні умови успіху – поживний та вологий ґрунт.

Щоб усі посаджені кущі гарантовано прижилися, не забудьте підготувати ґрунт заздалегідь: внести добрива, замульчувати лунки після посадки, а також регулярно поливати у перші тижні. Якщо добрива вносяться прямо в лунку, засипте їх тонким шаром ґрунту, аби не допустити опіків коріння. Правильний старт – запорука здорових і врожайних кущів.