На Львівщині через спеку почастішали випадки загибелі людей у водоймах

У неділю, 3 липня, у селі Велика Горожанна біля Миколаєва у місцевому озері втопився 60-річний чоловік.

За даними Львівської ОВА, нещасний випадок трапився у місцевій водоймі села Велика Горожанна Стрийського району. Там втопився 60-річний чоловік.

Через збільшення кількості утоплень людей під час відпочинку на воді у ЛОВА нагадують основні правила.

Перш за все, не можна стрибати стрімголов у воду, особливо, якщо не знаєте глибини. Бо є загроза травмувати голову чи шийний відділ хребта. Також не заходьте у водойму у стані алкогольного сп’яніння. Ніколи не залишайте без нагляду дітей.

«Людина, яка тоне, фізіологічно не здатна кричати чи кликати на допомогу, оскільки процес дихання – це основна функція дихальної системи, мова ж – додаткова. Щоб говорити, а тим паче кричати, необхідно мати можливість дихати. Часу, впродовж якого рот потопельника перебуває над водою, недостатньо, аби видихнути, вдихнути і покликати на допомогу. Якщо потопельника не врятують, він може протриматися, перш ніж піде під воду, 20-60 секунд», – нагадують у ЛОВА.

Щоб витягти людину з води, можна використовувати всі доступні засоби, однак важливо не поставити під загрозу власне життя. Діяти треба швидко. Найчастіша причина смерті – це нестача кисню в організмі, тому після того, як людину витягли на берег, потрібно негайно надати першу допомогу та зателефонувати до медиків та рятувальників.

Якщо людина не приходить до тями, покладіть потерпілого на спину, відкинувши йому підборіддя і голову назад, щоб полегшити дихання. У цьому положенні можна спробувати вдихнути повітря в легені. Якщо ви володієте такою технікою, зробіть штучне дихання.

Нагадуємо, що на Львівщині офіційно затвердили перелік місць для безпечного купання. Ознайомитись з переліком можна тут.