В озері на Яворівщині втопилися двоє чоловіків

У п’ятницю, 1 липня, під час купання у водоймах Львівщини потонули двоє дорослих чоловіків та 15-річний підліток.

За даними ДСНС Львівщини, увечері близько 19:00 у селі Шутова Яворівського району в місцевому озері втопилися двоє чоловіків – місцеві мешканці. Тіло 37-річного чоловіка витяг з води його товариш. Тіло іншого, 49-річного утопленика, підняли на поверхню близько 22:00 водолази Львівської центральної рятувально-водолазної служби.

Цього ж дня близько 19:30 у місті Жидачів у річці Стрий втопився 15-річний хлопець, житель Дрогобича. Тіло дитини рятувальники витягли з води близько 21:30.

Рятувальники нагадують про правила безпечного купання – це вибір місця відпочинку, навчання дітей та дорослих плавати, дотримання правил безпеки на воді, постійний контроль з боку батьків за дітьми.