Обставини загибелі людини на воді встановлюють слідчі

У ставку в с. Варяж Червоноградського району втопився 37-річний місцевий мешканець. Його тіло з водойми діставали водолази.

«20 червня водолази аварійно-рятувальної маневреної групи здійснили обстеження ставка з метою пошуку потерпілого місцевого мешканця гр.Р., 1985 р.н. О 13:10 тіло потерпілого було піднято на берег», – повідомила Центральна рятувально-водолазна служба Львівської області.

Окрім того, 18 червня з озера в с. Никонковичі Львівського району водолази підняли тіло 55-річного місцевого мешканця.

Обставини загибелі встановлять слідчі.