У ставку на Червоноградщині втопився 37-річний місцевий мешканець
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
0 0
До теми
Обставини загибелі людини на воді встановлюють слідчі
У ставку в с. Варяж Червоноградського району втопився 37-річний місцевий мешканець. Його тіло з водойми діставали водолази.
«20 червня водолази аварійно-рятувальної маневреної групи здійснили обстеження ставка з метою пошуку потерпілого місцевого мешканця гр.Р., 1985 р.н. О 13:10 тіло потерпілого було піднято на берег», – повідомила Центральна рятувально-водолазна служба Львівської області.
Окрім того, 18 червня з озера в с. Никонковичі Львівського району водолази підняли тіло 55-річного місцевого мешканця.
Обставини загибелі встановлять слідчі.
Це наш Instagram,
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter