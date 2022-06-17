45-річний мешканець Сокаля втонув у Західному Бузі
Суспільство — Марта Когут, 0 0
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Рятувальники шукали тіло потопельника впродовж двох днів
45-річний мешканець Сокаля втонув у річці Західний Буг. Тіло чоловіка вдалося знайти після двох днів активних пошуків, повідомили у прес-службі ДСНС у п'ятницю, 17 червня.
Нещасний випадок трапився у вівторок, 14 червня. 45-річний мешканець Сокаля вирішив поплавати у річці Західний Буг, але під час пірнання чоловік не винирнув з води. Про те, що плавець ймовірно потунув рятувальників повідомили лише наступного дня – 15 червня.
Водолази шукали тіло впродовж двох днів, але марно. Тіло потепельника випадково помітив рибалка. Рятувальники витягли тіло чоловіка на берег.
Поліція встановлює обставини цього нещасного випадку.
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