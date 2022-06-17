Рятувальники шукали тіло потопельника впродовж двох днів

45-річний мешканець Сокаля втонув у річці Західний Буг. Тіло чоловіка вдалося знайти після двох днів активних пошуків, повідомили у прес-службі ДСНС у п'ятницю, 17 червня.

Нещасний випадок трапився у вівторок, 14 червня. 45-річний мешканець Сокаля вирішив поплавати у річці Західний Буг, але під час пірнання чоловік не винирнув з води. Про те, що плавець ймовірно потунув рятувальників повідомили лише наступного дня – 15 червня.

Водолази шукали тіло впродовж двох днів, але марно. Тіло потепельника випадково помітив рибалка. Рятувальники витягли тіло чоловіка на берег.

Поліція встановлює обставини цього нещасного випадку.