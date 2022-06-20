На фото річка Опір неподалік села Дубина

У неділю ввечері, 19 червня, у річці Опір втонув 15-річний підліток. Нещасний випадок трапився у селі Дубина, біля Стрия, повідомила прес-служба ДСНС наступного дня після трагедії.

«О 18:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Дубина Стрийського району в р. Опір потонув місцевий мешканець, 2007 року народження. Тіло хлопця було витягнуто на поверхню місцевими мешканцями», – йдеться у повідомленні рятувальникиків.

Як розповіли ZAXID.NET у прес-службі ДСНС, юнак разом із своїми друзями (також неповнолітніми) відпочивали на річці впродовж дня.

Ввечері один з хлопів пішов поплавати, але почав тонути. Місцеві мешканці, які також відпочивали на березі річки, помітили, що юнак пішов під воду і спробували його врятувати. Кілька людей кинулися у воду і витягли 15-річного хлопця на берег, тоді спробували його реанімувати, однак вже було пізно.

Медики, які згодом прибули на виклик, лише констатували смерть підлітка.

Причини та обставини цієї трагедії з’ясовують правоохоронці.