Тіло дівчини витягли з річки після двох годин пошуків

У неділю, 26 червня, у річці Західний Буг у Червонограді на Львівщині під час купання потонула 16-річна дівчина. Її тіло знайшли у річці наступного дня.

У Центральній рятувально-водолазній службі Львівщини розповіли, що 16-річна мешканка села Поздимир Червоноградського району потонула у річці Західний Буг. Її тіло підняли на берег з річки у місті Червоноград.

Дівчина потонула в річці Західний Буг

Рятувальники уточнили ZAXID.NET, що дівчина потонула у неділю, 26 червня. Попередньо відомо, що дівчина приїхала в гості до подруги в Червоноград і пішли купатися на річку. Дівчина не вміла плавати. Під час купання вона послизнулась на камені при виході з води та її понесло течією. Подруга вміла плавати і намагалася її врятувати, однак безуспішно.

Звернення про трагедію до водолазно-рятувальної служби надійшло близько 20:30 вечора. Після двох годин пошуків у понеділок тіло дівчини знайшли приблизно за 50 метрів від місця зникнення та витягли на берег.