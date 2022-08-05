Трагедія сталася на залізниці в Суховолі

У четвер, 4 серпня, у селі Суховоля біля Львова вантажний поїзд переїхав 64-річного мешканця сусіднього селища Рудно, який переходив колію за межами залізничного переходу.

За даними поліції Львівщини, трагедія сталася вранці близько 9:20 на ділянці перегону «Мшана – Рудно» в селі Суховоля Львівського району. Вантажний потяг здійснив наїзд на 64-річного жителя селища Рудно, який переходив колію в недозволеному місці. Чоловік загинув на місці події.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту (ч. 3 ст. 276 ККУ). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Правоохоронці закликають мешканців бути максимально уважними та обережними, перебуваючи на залізничних станціях, переходити колії тільки у встановлених місяцях, переконавшись у відсутності потяга.