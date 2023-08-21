Чоловік плавав на надувному човні по Дністру, але дорогу додому знайти не міг

На Хмельниччині 69-річний чоловік, який плавав по Дністру на надувному човні, заблукав і не міг знайти дорогу до берега. Його врятували працівники ДСНС.

Як повідомила прес-служба ДСНС Хмельниччини, 19 серпня, близько 22:00, до рятувальників надійшло повідомлення від сина чоловіка. Він повідомив, що його батько вийшов плавати на надувному човні по Дністру, але додому досі не повернувся.

«Особовим складом водолазно-рятувального відділення на моторному човні було обстежено акваторію річки Дністер та знайдено потерпілого. Як з'ясувалось 69-річний чоловік загубився та не міг знайти шляху до берега», – йдеться у повідомленні.

69-річного чоловіка та його надувний човен доправили до берега

Рятувальники допомогли доправити чоловіка до берега. Відомо, що з ним наразі все добре.

Нагадаємо, нещодавно надзвичайники врятували групу з 22 відпочивальників, які на катамаранах плавали по Дністру і через сильний вітер не могли впоратись з керуванням.