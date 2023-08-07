Водні поліцейські доправили відпочивальників до берега

На Хмельниччині поліцейські врятували 22 відпочивальників, яких знесло течією на річці Дністер. Компанія вирушила на сплав на надувних катамаранах, проте не врахувала погодних умов. Відтак поліцейським довелося буксирувати всі катамарани на базу.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, інцидент стався у неділю, 6 серпня, близько 16:20, на річці Дністер у районі села Колодіївка. Водні поліцейські виявили надувний катамаран з чотирма відпочивальниками, яких сильними поривами вітру знесло течією і вони відбились від своєї компанії.

«Водні поліцейські відбуксирували зазначений катамаран до загальної групи. На місці було прийнято рішення зв'язати всі п'ять катамаранів, на яких перебувало 22 особи, і відбуксирувати їх на базу. Адже продовження сплаву через погодні умови було досить небезпечним», – йдеться у повідомленні.

Згодом на лінію «102» надійшла подяка за допомогу від врятованих відпочивальників.