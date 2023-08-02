Браконьєри зловили близько 50 кг риби

На Хмельниччині затримали двох чоловіків, які виловлювали рибу сітками. Близько 50 кг риби у порушників вилучили працівники рибоохоронного патруля, а також на рибалок склали адмінпротоколи.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, браконьєрів затримали близько 04:30 у середу, 2 серпня, в селі Куражин Новоушицької громади. На території Дністровського водосховища правоохоронці разом з представниками рибоохоронного патруля виявили двох чоловіків, які ловили рибу сітками.

«Порушникам вдалось добути 50 кг водних біоресурсів, а саме: 123 плітки, 34 окуня, 23 рибця звичайного, сім судаків звичайних, два лящі, одну щуку», – йдеться у повідомленні рибоохоронного патруля. Збитки оцінили в 368 тис. грн.

Сітки, гумовий човен та свіжовиловлену рибу вилучили правоохоронці.

На порушників склали адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення правил рибальства). Їм загрожує від 340 до 680 грн штрафу, а також у чоловіків повинні конфіскувати засоби для виловлювання риби.