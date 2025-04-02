Унаслідок ДТП 81-річний пасажир ВАЗ отримав важкі травми

На Львівщині зіткнулись легковики ВАЗ та Volvo, внаслідок чого 70-річний водій Volvo загинув на місці.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась 1 квітня, близько 20:50, у селі Дітківці Золочівського району. На трасі зіткнулись автомобіль ВАЗ 21063, яким керував 70-річний мешканець Бродів, та Volvo, за кермом якого був 45-річний мешканець Київської області. Від отриманих наслідок ДТП травм водій ВАЗ 21063 загинув на місці , а його пасажира, 81-річний мешкання Бродів, госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене винуватцю загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.