Інцидент стався всередині Полтавської ОВА

У п’ятницю, 27 вересня, у приміщенні Полтавської обласної військової адміністрації здійснив самопідпал 71-річний чоловік. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та мотиви чоловіка, повідомили у пресслужбі ГУНП у Полтавській області.

За попередньою інформацією, приблизно о 12:00 71-річний чоловік, який зайшов до Полтавської ОВА, облив себе легкозаймистою речовиною та здійснив самопідпал.

«Поліцейські, які забезпечували охорону приміщення ПОВА, загасили полум'я на його одязі та викликали швидку. Чоловіка з опіками госпіталізували», – повідомили у пресслужбі поліції.

Місцеве інтернет-видання «Полтавщина» із посиланням на власні джерела повідомило, що чоловіка відвезли до лікарні з опіками 90% тіла. За даними журналістів, чоловік вилив на себе бензин після того, як не дочекався керівника відділу роботи зі зверненнями громадян.

«Полтавщина» зазначає, що чоловік має статус внутрішньо переміщеної особи та мав нестійкий психологічний стан. Втім інформація потребує підтвердження.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та криміналісти. Поліція встановлює мотиви вчинку та детальні обставини події.