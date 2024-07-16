Чоловік облив себе бензином та погрожував підпалити

У вівторок, 16 липня, біля львівської Ратуші чоловік облив себе бензином та намагався вчинити самоспалення. Він пояснив, що в такий спосіб протестує проти, на його думку, несправедливого вироку щодо нього. Як стало відомо, згаданий чоловік – уродженець Азербайджану Вусал Сафал-Огли Назаров, засуджений за бійку на одному з львівських ринків.

Інцидент трапився близько обіду біля львівської Ратуші. Молодий чоловік облився бензином з каністри та погрожував підпалити себе. На місце оперативно прибуди рятувальники, поліція та медики швидкої допомоги. Також на розмову до чоловіка вийшли перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко та директор департаменту Адміністрація міського голови Євген Бойко. У результаті протестувальника переконали не вчиняти самопідпал та запросили на розмову в мерію, де надали юридичну консультацію.

Протестувальником виявився уродженець Азербайджану Вусал Сафал-Огли Назаров. За даними судового реєстру, у березні цього року Шевченківський районний суд Львова засудив його за побиття покупця на ринку «Тополя-1», що на вул. Мазепи у Львові.

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За матеріалами справи, бійка сталася 3 червня 2023 року. Причиною бійки стала «неприйнятна поведінка потерпілого по відношенню до співмешканки обвинуваченого». Вусал Назаров пояснив, що покупець чіплявся до його дівчини, а саме – рукою доторкнувся до її стану нижче пояса. Жінка зробила зауваження, що їй таке не подобається і таке не личить чоловікові. Після цього Вусал Назаров завдав своєму опоненту щонайменше три удари в голову та обличчя, спричинивши перелом носа та лобної пазухи.

У суді обвинувачений розкаявся у вчиненому, частково відшкодував потерпілому завдану шкоду. Його захисник апелював до того, що у обвинуваченого є на утриманні малолітні діти та діти його брата, який перебуває у місцях позбавлення волі, однак, на думку суду, це не підтверджено жодними доказами, адже у свідоцтвах про народження батьком дітей вказаний інший чоловік.

Суддя Петро Невойт визнав Вусала Назарова винним в умисному середньої тяжкості тілесному ушкодженні (ч. 1 ст. 122 ККУ). Вироком суду йому призначили покарання у вигляді 2,5 років обмеження волі. Також він має сплатити постраждалому моральну шкоду у розмірі 250 тис. грн. Львівський апеляційний суд 9 липня підтвердив цей вирок.

Після акції під мерією Вусал Назаров написав допис у Facebook, підтвердивши, що побив покупця за те, що той чіплявся до його дівчини, яка допомагала йому торгувати фруктами та овочами на ринку та отримав, на його думку, несправедливе покарання. «Сьогодні я прийшов під міську раду з останньою надією, аби привернути увагу суспільства до несправедливості системи», – стверджує Вусал Сафал-Огли Назаров.

Після спілкування в мерії протестувальник разом зі своїм адвокатом поїхали у відділ поліції.