Скутерист потрапив під колеса вантажівки і загинув

У середу, 13 квітня, у селищі Щирець на Львівщині сталася ДТП за участі фури та скутера. Внаслідок аварії 74-річний скутерист загинув.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 14:00 на перехресті автодороги «Львів-Пустомити-Меденичі» у селищі Щирець Львівського району. Зіткнулись вантажівка DAF, якою керував 36-річний житель одного з сіл Стрийського району, та скутер Honda, за кермом якого їхав 74-річний мешканець Львівського району.

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Унаслідок ДТП скутерист отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. Усі обставини аварії встановлюють слідчі.