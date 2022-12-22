На оприлюдненому поліцією фото помітно, що дівчину збили біля пішохідного переходу

Ввечері середи, 21 грудня, у Стрию сталася аварія, у якій постраждала неповнолітня дівчина. 16-річна місцева мешканка потрапила під колеса Volkswagen Passat, повідомила прес-служба поліції наступного дня після ДТП.

Аварія сталася близько 17:30 на вул. Болехівській у Стрию. 74-річний водій автомобіля Volkswagen Passat, мешканець одного з сіл Стрийського району, збив 16-річну мешканку Стрия. Внаслідок ДТП дівчина отримала різні травми та була госпіталізована.

Слідчі відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке загрожує 74-річному водієві – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.