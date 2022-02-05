У п’ятницю, 4 лютого, у місті Сокаль на Львівщині сталася потрійна ДТП, в якій загинув 75-річний водій легковика Renault Kangoo.

За даними департаменту цивільного захисту ЛОДА, аварія сталася близько 14:00 у місті Сокаль.

75-річний водій автомобіля Renault Kangoo, мешканець селища Жвирка, рухаючись вулицею Підкови, зіткнувся із автомобілем Ford Galaxy, яким керував 40-річний мешканець Сокаля, після чого автомобіль Renault Kangoo продовжив рух прямо та виїхав на перехрестя, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen Transporter, яким керував 34-річний мешканець Червонограда.

Під час огляду автомобіля Renault Kangoo, виявилося, що водій мертвий. Наразі невідомо, чи водію стало зле за кермом чи він загинув унаслідок аварії. Обставини аварії встановлюють правоохоронці.