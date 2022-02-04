Аварія біля Сокільників заблокувала рух трасою

У п’ятницю, 4 лютого, ДТП на об’їзній дорозі Львова поблизу села Сокільники спричинила суттєві складнення в русі транспорту.

Аварія сталася близько 9:00 поблизу села Сокільники.

«Увага! Ускладнення в русі на Західному обході Львова неподалік Сокільників через ДТП з потерпілими», – повідомила патрульна поліція Львівщини у своєму Telegram-каналі.

За даними поліції, від вантажівки відірвалася велика металева конструкція (арматура) і потрапила в автомобіль Renault Kangoo, який їхав позаду. Унаслідок інциденту постраждала пасажирка легковика, її госпіталізували до лікарні з травмою голови.