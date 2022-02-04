На об’їзній дорозі Львова ускладнений рух через ДТП
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Аварія біля Сокільників заблокувала рух трасою
У п’ятницю, 4 лютого, ДТП на об’їзній дорозі Львова поблизу села Сокільники спричинила суттєві складнення в русі транспорту.
Аварія сталася близько 9:00 поблизу села Сокільники.
«Увага! Ускладнення в русі на Західному обході Львова неподалік Сокільників через ДТП з потерпілими», – повідомила патрульна поліція Львівщини у своєму Telegram-каналі.
За даними поліції, від вантажівки відірвалася велика металева конструкція (арматура) і потрапила в автомобіль Renault Kangoo, який їхав позаду. Унаслідок інциденту постраждала пасажирка легковика, її госпіталізували до лікарні з травмою голови.
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