На Хмельниччині 76-річного чоловіка підозрюють у сексуальному насильстві щодо дев'ятирічної дівчинки. До поліції звернулась матір дитини.

Як повідомила прес-служба прокуратури Хмельниччини, пенсіонер проживав неподалік та товаришував з матір’ю дев'ятирічної дівчинки. Згодом жінка дізналась, що він вчинив сексуальне насильство над дитиною. Після цього вона звернулась у поліцію.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. «Повідомлено про підозру 76-річному мешканцю Хмельницького району за фактом сексуального насильства, вчиненого щодо особи, яка не досягла 14 років (ч. 4 ст. 153 ККУ)», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що санкція статті передбачає від п'яти до десять років ув'язнення.



