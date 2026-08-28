Школу відкриють 2 вересня

У Чернівцях 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада відкриє власну школу з вивчення VR-технологій та мовними курсами. Окрім того, в школі облаштують віртуальний тир. Урочисте відкриття відбудеться 2 вересня. Про це повідомило видання «Шпальта».

За словами керівника «Хабу 82-ї бригади» Андрія Рудика, у школі планують навчати чоловіків та жінок, які хочуть пов’язати свою роботу чи професію із військовою справою, а також родичів військових. Ідея створити заклад виникла після відкриття «Хабу 82» у Чернівцях.

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Для школи виділили приміщення та провели ремонт. Гроші на облаштування надали підприємці та меценати. Загалом до створення школи долучилися близько 50 людей і компаній. Тут планують проводити заняття з української та англійської мов, історії України, «Захисту України», а також навчати працювати з сучасними технологіями у VR-класах.

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На базі «Хабу 82» вже працює English Speaking Club. Цивільні можуть записатися до груп і відвідувати заняття з англійської мови щонеділі. Також у школі планують навчати української мови. Цей напрям насамперед хочуть розвивати для людей, які через різні обставини все життя спілкувалися російською.

У бригаді припускають, що це може бути перша в Україні школа такого формату, створена на базі військової частини. Наразі адреси нової школи не розголошують з міркувань безпеки. Однак дізнатися інформацію про неї можна у «Хабі 82-ї бригади».