У Радехові 86-річна жінка ударом ножа у шию вбила свого 70-річного сусіда. Вбивство сталося на сходах у під'їзді, повідомила прес-служба поліції у понеділок, 1 серпня.

Пізно ввечері неділі, 31 липня, мешканець одного з будинків на вул. Рильського натрапив на тіло свого літнього сусіда. Чоловік з ножовим пораненням шиї лежав на сходах у під'їзді. На місце одразу викликали поліцію та медиків однак врятувати пенсіонера не вдалося, від втрати крові він помер ще до приїзду лікарів.

Поліцейські за гарячими слідами вставновили, що до вбивства 70-річного чоловіка причетна пенсіонерка.

«До смерті чоловіка причетна 86-річна жителька цього ж під’їзду. Під час розпивання спиртних напоїв між загиблим та сусідкою виник конфлікт, після чого жінка наздогнала його на сходовій клітці та завдала удару кухонним ножем у шию», – повідомили у поліції.

86-річну жінку затримали на місці. Невдовзі їй оголосять підозру в скоєнні вбивства та оберуть запобіжний захід. Максимальне покарання, яке загрожує жінці, незважаючи на її уже дуже поважний вік – 15 років позбавлення волі.